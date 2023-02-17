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В Госдуму внесли законопроект о «детях спецоперации»

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о поддержке «детей спецоперации»
Фото: Иван Ноябрев / ТАСС
Фото: Иван Ноябрев / ТАСС

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в нижнюю палату законопроект о поддержке «детей спецоперации». Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Среди авторов законопроекта значатся глава фракции Леонид Слуцкий, его заместители Сергей Леонов, Ярослав Нилов и Алексей Диденко, а также зампредседателя Госдумы Борис Чернышов и еще семеро депутатов.

Парламентарии предлагают издать закон «О детях специальной военной операции». К ним предлагается отнести детей, не достигших восемнадцатилетнего возраста и проживающих:

  • на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики с 24 февраля 2022 года;
  • в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года;
  • в районах Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, которые «систематически» подвергались диверсиям и обстрелам.

Речь в документе идет о детях, чье детство (период жизни до совершеннолетия) «пришлось на время проведения специальной военной операции России на Украине».

Им предложили назначать социальные выплаты и другие виды поддержки, в том числе в виде социальных услуг, пособий и субсидий. Меры поддержки могут определять президент, правительство и региональные органы власти с помощью указов, законов, постановлений и других документов.

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Поддержку предлагают оказывать при предъявлении документа единого образца, который будут выдавать таким детям.

Предложенный законопроектом статус даст детям юридические основания для получения компенсации за «страдания и потери», которые они понесли в результате боевых действий, говорится в пояснительной записке. Принятие документа, по версии депутатов, не потребует привлечения дополнительных средств из бюджета и «не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий».

Теги
спецоперация соцподдержка Дети Госдума ЛДПР
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