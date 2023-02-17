МИД назвал ненаучными подписи к картинам Репина и Куинджи в Нью-Йорке

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,98 (0) Инвестиции, 13:22 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (0) Инвестиции, 13:22
Продажи рушатся от возражений. Три верных способа их отбить Pro, 15:49
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 15:46
Япония в апреле запустит пилотное тестирование системы цифровой нацвалюты Крипто, 15:45
Вильфанд спрогнозировал на 23 февраля погоду с «нордическим характером» Общество, 15:44
Роднина отреагировала на слова Плющенко о выступлении без флага и гимна Спорт, 15:43
Золотой рецепт оливье: кто создает готовые блюда для ретейла Новая экономика, 15:38
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 15:35
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
ВЦИОМ зафиксировал рост доверия к Путину на 1,1% за неделю Политика, 15:31
В российский МИД вызвали послов Италии и Нидерландов Политика, 15:28
Суд в Москве приговорил экс-владельца банка «Балтика» к 17 годам тюрьмы Общество, 15:25
Школьное образование в Москве. Цифры, факты, инфографика Специальный проект, 15:23
В Москве с начала года ввели в строй еще 9 домов по программе реновации Город, 15:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:22
Регуляторы против криптовалют. Кто выиграет от новых правил Крипто, 15:15
Политика ,  
0 

МИД назвал ненаучными подписи к картинам Репина и Куинджи в Нью-Йорке

Мария Захарова: называть Айвазовского, Репина и Куинджи украинскими художниками ненаучно
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Нью-йоркский Метрополитен-музей, который в подписях к картинам на своем сайте назвал художников Илью Репина, Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи украинскими, занимается антинаучной деятельностью и мошенничеством, заявила на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Сейчас мы стали свидетелями, как крупнейший музей с мировым именем занимается антинаучной деятельностью. Это же не просто подмена, подлог, ошибка или политизация. Это антинаучная деятельность», — сказала Захарова.

Она указала, что Иван Айвазовский и Илья Репин, которых музей описал как украинцев, при жизни считали себя русскими людьми. Такие действия со стороны музея являются, по ее мнению, преступлением, которым должны заниматься правоохранители. «Это, в таком случае, не просто фальсификация, которая укладывается в линию западников по отмене русской культуры. Это откровенное мошенничество и вредительство — то, чем должны заниматься правоохранительные органы», — добавила представитель министерства.

О том, что на сайте Метрополитен-музея изменились подписи к работам художников Айвазовского, Репина и Куинджи из его собрания, стало известно 12 февраля. Так, например, изменилась подпись к работе Репина «Пастух со стадом овец». Сейчас в описании говорится, что Репин родился в сельском украинском г. Чугуеве, когда он был частью Российской империи. В то же время в кэшированной версии страницы от ноября прошлого года описания к картине не было, а в краткой биографии художника его называли русским. В описании к работе Айвазовского «Корабль в лунном свете» на сайте музея теперь говорится, что Иван Айвазовский (урожденный Ованнес Айвазян) родился в Российской империи «в армянской семье в крымском портовом городе Феодосия на берегу Черного моря». В декабре 2021 года на странице не было подписи к картине, а художника указывали как русского.

На изменения в подписях обратила внимание журналистка Оксана Семенник, писало издание «Украинская правда». Музей ранее также менял описание работы «Красный закат» Архипа Куинджи, где назвал его украинским художником. В подписи говорится, что Куинджи родился в Мариуполе, когда «этот украинский город был частью Российской империи».

В 2022 году лондонская National Gallery переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинские танцовщицы». Такое изменение произошло по просьбе некоторых украинских пользователей социальной сети Instagram (принадлежит запрещенной в России экстремистской организации Meta), которые проживают в Великобритании, писала The Guardian.

Читайте на РБК Pro
Что поможет понять, что контрагент вас обманывает: 8 тревожных признаков
Готовимся к маркировке товаров на маркетплейсах: что не упустить
«Это паршивый бизнес». Почему Уоррен Баффет пожалел денег на новые станки
Почему на фоне противостояния США и КНР растет их взаимная торговля
Теги
музей Иван Айвазовский картины Мария Захарова
Материалы по теме
Метрополитен-музей в Нью-Йорке произвел Куинджи в украинские художники
Общество
Захарова посоветовала Нуланд заняться темой НЛО вместо Украины
Политика
Власти США запросили данные о продажах картин олигархам России и Украины
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter