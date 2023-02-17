МИД назвал ненаучными подписи к картинам Репина и Куинджи в Нью-Йорке

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Нью-йоркский Метрополитен-музей, который в подписях к картинам на своем сайте назвал художников Илью Репина, Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи украинскими, занимается антинаучной деятельностью и мошенничеством, заявила на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Сейчас мы стали свидетелями, как крупнейший музей с мировым именем занимается антинаучной деятельностью. Это же не просто подмена, подлог, ошибка или политизация. Это антинаучная деятельность», — сказала Захарова.

Она указала, что Иван Айвазовский и Илья Репин, которых музей описал как украинцев, при жизни считали себя русскими людьми. Такие действия со стороны музея являются, по ее мнению, преступлением, которым должны заниматься правоохранители. «Это, в таком случае, не просто фальсификация, которая укладывается в линию западников по отмене русской культуры. Это откровенное мошенничество и вредительство — то, чем должны заниматься правоохранительные органы», — добавила представитель министерства.

О том, что на сайте Метрополитен-музея изменились подписи к работам художников Айвазовского, Репина и Куинджи из его собрания, стало известно 12 февраля. Так, например, изменилась подпись к работе Репина «Пастух со стадом овец». Сейчас в описании говорится, что Репин родился в сельском украинском г. Чугуеве, когда он был частью Российской империи. В то же время в кэшированной версии страницы от ноября прошлого года описания к картине не было, а в краткой биографии художника его называли русским. В описании к работе Айвазовского «Корабль в лунном свете» на сайте музея теперь говорится, что Иван Айвазовский (урожденный Ованнес Айвазян) родился в Российской империи «в армянской семье в крымском портовом городе Феодосия на берегу Черного моря». В декабре 2021 года на странице не было подписи к картине, а художника указывали как русского.

На изменения в подписях обратила внимание журналистка Оксана Семенник, писало издание «Украинская правда». Музей ранее также менял описание работы «Красный закат» Архипа Куинджи, где назвал его украинским художником. В подписи говорится, что Куинджи родился в Мариуполе, когда «этот украинский город был частью Российской империи».

В 2022 году лондонская National Gallery переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинские танцовщицы». Такое изменение произошло по просьбе некоторых украинских пользователей социальной сети Instagram (принадлежит запрещенной в России экстремистской организации Meta), которые проживают в Великобритании, писала The Guardian.