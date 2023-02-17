Курс доллара впервые с апреля превысил ₽75

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше ₽75 впервые с 25 апреля 2022 года

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Курс доллара к рублю на Мосбирже впервые почти за десять месяцев поднялся выше 75 руб. Утром в пятницу, 17 февраля, стоимость американской валюты достигла отметки 75,23 руб., что на 0,38 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов (74,855 руб.).

До этого выше отметки 75 руб. курс доллара на Мосбирже поднимался 25 апреля (тогда было 75,56 руб.).

Менее активно рубль дешевеет к евро. Так, 17 февраля на пике стоимость единой европейской валюты поднималась до 80,13 руб., что на 0,18 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

К 9:35 мск стоимость доллара на Мосбирже составляла 75,23 руб., евро — 79,99 руб.

Ключевым негативным фактором для рубля аналитики называют сокращение и нестабильность потоков валютной выручки в страну в условиях внешних ограничений на российский экспорт.