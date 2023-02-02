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Экономика ,  
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ФРС США повысила базовую процентную ставку до 4,5-4,75% годовых

ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны, повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Комитет [по операциям на открытом рынке] принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,50-4,75%», — сказано в сообщении. Решение приняли единогласно.

Регулятор пошел на повышение ставки, чтобы добиться повышения занятости и снизить показатель инфляции до 2% в долгосрочной перспективе, пояснили в пресс-службе.

ФРС подняла ставку до максимальных с октября 2007 года значений. В прошлый раз она делала это в декабре — тогда ставку повысили на 50 базисных пунктов. Всего в течение 2022 года регулятор повышал ставку семь раз.

В декабре инфляция в США, по данным Министерства труда, составила 6,5% против 7,1% месяцем ранее.

Теги
Минфин США ключевая процентная ставка
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