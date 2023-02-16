Казахстан выпустил монеты с «Сокровищами степи» и «Магическими символами»

В Казахстане с 17 февраля поступят в продажу коллекционные серебряные монеты из серий «Сокровища степи» и «Магические символы», а также «Выдающиеся люди» из сплава мельхиор, сообщил Нацбанк.

В продажу поступят 5 тыс. монет с «Сокровищами степи» из серебра 925/1000 пробы номиналом 500 тенге (30 руб.). Серебряные «Магические символы» выпустят тиражом в 7 777 штук, их номинал составит 777 тенге (46,5 руб.).

Кроме того, можно будет приобрести коллекционные монеты из сплава мельхиор номиналом 100 тенге (6 руб.) с изображениями борца Хаджимукана Мунайтпасова, героя СССР пулеметчицы Маншук Маметовой и дважды героя Советского Союза летчика Талгата Бегельдинова. Их будет по 15 тыс. штук каждого вида.

Накануне курс доллара к тенге упал до минимальной отметки с июня 2022 года. По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 447,28 тенге, снизившись на 3,48 тенге. Дешевле курс доллара был только в июне 2022 года.