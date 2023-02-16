Власти Казахстана рассказали о необозначенном участке границы с Россией

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В Восточно-Казахстанской области, в горной местности, остается необозначенным участок границы с Россией примерно в 300 км, сообщил зампредседателя Комитета национальной безопасности — директор погранслужбы Ерлан Алдажуманов, передает казахстанское агентство New Times.

«Где-то осталось 50%. Протяженность в километрах — порядка 300 км. Работы ведутся», — сообщил он. По словам Алдажуманова, в прошлом году были закончены работы по участкам в Шемонаихинском районе и Семипалатинске, они идут постепенно, с учетом климатических и погодных условий, рельефа.

Глава погранслужбы добавил, что вопросы у Казахстана также остались по границе с Узбекистаном, а с Туркменистаном осталось провести ратификацию соглашения о границах. Вопросы полностью сняты по границам с Китаем и Киргизией.

У Казахстана и России самая протяженная сухопутная граница в мире — более 7 тыс. км. Договор о госгранице был подписан в 2005 году, с тех пор шли ее делимитация и демаркация. В конце декабря МИД Казахстана сообщил, что российско-казахстанская граница полностью делимитирована, а процесс демаркации завершается.