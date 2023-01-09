Между Хабаровским и Приморским краями впервые появилась граница

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 7 января
EUR ЦБ: 75,66 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Курс доллара на 7 января
USD ЦБ: 70,34 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Банк «Открытие» возглавил экс-заместитель Набиуллиной Финансы, 11:18
Девелоперы запустили рекордное за 4 года число новостроек в Москве Недвижимость, 11:17
Восемь проверенных рецептов для ресторанного бизнеса РБК и Черкизово, 11:14
С какими сложностями сталкиваются инвесторы при покупке алмазов в России Pro, 11:11
МВД объявило в розыск Бориса Зимина Политика, 11:07
Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации Политика, 10:58
Путин внес проект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию Политика, 10:56
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на актера Смольянинова Политика, 10:53
Судно с украинской кукурузой село на мель в Суэцком канале Общество, 10:49
Таиланд отменил требование по вакцинации для туристов Общество, 10:47
Мода как бизнес. Куда двинется fashion-сегмент РБК и Ahead, 10:46
Киркоров отреагировал на украинские санкции клипом со съемок с Зеленским Политика, 10:45
К кому могут нагрянуть контролеры с «рейдовым» осмотром Pro, 10:43
Организаторы Australian Open разрешили играть теннисистам с COVID-19 Спорт, 10:36
Политика ,  
0 

Между Хабаровским и Приморским краями впервые появилась граница

Росреестр: определена граница между Приморским и Хабаровским краями протяженностью 1142 км
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Между Хабаровским и Приморским краями впервые установлена граница, ее протяженность составляет 1142 км. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.

«Официальной границы между Приморьем и Хабаровским краем до сих пор не существовало. И вот теперь этот вопрос решен — граница между соседними регионами внесена в реестр», — заявил замминистра имущественных и земельных отношений Приморского края Олег Топчиенко. Он добавил, что благодаря этой информации органы власти, местное самоуправление и заинтересованные лица смогут качественнее использовать земельные ресурсы.

Со стороны Приморского края граница проходит по северным рубежам Тернейского и Пожарского муниципальных округов, на западе касается государственной границы с Китаем и пересекает Транссибирскую магистраль до восточной морской границы. На юге и востоке край омывается Японским морем.

Как заявил руководитель управления Росреестра по Приморскому краю Евгений Русецкий, описательная часть границы была подготовлена давно, но требовалось прийти к согласию относительно границ 37 участков и пяти особо охраняемых территорий регионального значения, которые не совпадали в картографических и кадастровых материалах Хабаровского и Приморского краев.

Хабаровский и Приморский края были образованы 20 октября 1938 года в ходе разделения существовавшего до этого Дальневосточного края в составе РСФСР. По данным распределения земель России по категориям в разрезе субъектов за 2019 год, площадь Хабаровского края составляет 787 633 кв. км, Приморского — 164 673 кв. км.

Теги
Приморский край Хабаровский край Росреестр граница регионы России
Материалы по теме
В Хабаровском крае во время «конфликтного» совещания умер глава поселка
Общество
В Приморье нарушилось сообщение с несколькими поселениями из-за снегопада
Общество
В Хабаровском крае из-за метели перестала работать переправа на Сахалин
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter