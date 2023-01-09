Между Хабаровским и Приморским краями впервые появилась граница

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Между Хабаровским и Приморским краями впервые установлена граница, ее протяженность составляет 1142 км. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.

«Официальной границы между Приморьем и Хабаровским краем до сих пор не существовало. И вот теперь этот вопрос решен — граница между соседними регионами внесена в реестр», — заявил замминистра имущественных и земельных отношений Приморского края Олег Топчиенко. Он добавил, что благодаря этой информации органы власти, местное самоуправление и заинтересованные лица смогут качественнее использовать земельные ресурсы.

Со стороны Приморского края граница проходит по северным рубежам Тернейского и Пожарского муниципальных округов, на западе касается государственной границы с Китаем и пересекает Транссибирскую магистраль до восточной морской границы. На юге и востоке край омывается Японским морем.

Как заявил руководитель управления Росреестра по Приморскому краю Евгений Русецкий, описательная часть границы была подготовлена давно, но требовалось прийти к согласию относительно границ 37 участков и пяти особо охраняемых территорий регионального значения, которые не совпадали в картографических и кадастровых материалах Хабаровского и Приморского краев.

Хабаровский и Приморский края были образованы 20 октября 1938 года в ходе разделения существовавшего до этого Дальневосточного края в составе РСФСР. По данным распределения земель России по категориям в разрезе субъектов за 2019 год, площадь Хабаровского края составляет 787 633 кв. км, Приморского — 164 673 кв. км.