Минздрав объяснил ограничения на оплату лизинга медтехники за счет ОМС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (0) Инвестиции, 14:17 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 74,21 (0) Инвестиции, 14:17
Норвегия одобрила программу поддержки Украины на $7 млрд Политика, 19:53
Как Запад и Россия поставили рекорд по высылкам дипломатов. Инфографика Политика, 19:52
Омский губернатор ответил Барбаре Брыльской на ее слова о городе Политика, 19:50
Путин обсудил с главой Узбекистана вопросы экономики Политика, 19:34
Данилов заявил, что именно украинцы «развалили» Советский Союз Политика, 19:32
Россиянка сыграет с первой ракеткой мира за выход в финал турнира в Дохе Спорт, 19:23
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 19:22
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Вознесеновка Политика, 19:20
В Брюсселе заявили о снижении на 90% импорта российской нефти Политика, 19:16
Писториус заявил об отсутствии у ФРГ запчастей для старой версии Leopard Политика, 19:14
Польша заявила о готовности к бойкоту Олимпиады при допуске россиян Спорт, 19:08
ЕБРР связал рост экономик Центральной Азии с релокацией бизнеса из России Экономика, 19:03
Warner Bros. опровергла слухи о создании нового фильма о Гарри Поттере Life, 18:55
Госдума одобрила новые правила закупок материалов для капремонта Недвижимость, 18:53
Общество ,  
0 

Минздрав объяснил ограничения на оплату лизинга медтехники за счет ОМС

Минздрав: ограничение использования средств ОМС улучшит качество медпомощи
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Ограничение затрат на лизинг медицинского оборудования из средств обязательной медицинской страховки (ОМС) позволит улучшить доступность и качество медицинской помощи, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.

Как пояснили в Минздраве, оснащением медицинских организаций занимаются исполнительные власти субъектов Федерации, а за счет ОМС застрахованные лица получают необходимую медицинскую помощь.

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что операторы частных клиник попросили федеральное правительство отменить введенные Минздравом ограничения на использование средств ОМС на оплату лизинга. Письмо премьер-министру Михаилу Мишустину написал президент Национальной ассоциации негосударственных медорганизаций (НАНМО; объединяет частные клиники) Илья Шилькрот.

В НАНМО утверждают, что Минздрав превысил свои полномочия и что нововведение противоречит закону «Об обязательном медстраховании».

Газета сообщила также, что от нововведения пострадают и государственные медучреждения. Как посчитал аналитический центр Vademecum, в 2020 году государственные медучреждения потратили на лизинг в целом 4,09 млрд руб., в 2021 году — 6,2 млрд руб. Спад наблюдался только в 2022 году — до 4,5 млрд руб.

Минздрав 13 декабря 2022 года ограничил ежегодные платежи за аренду медоборудования за счет средств ОМС суммой в 1 млн руб. за единицу техники, если у организаций нет кредиторской задолженности, и не более 100 тыс. руб., если задолженность есть.

Читайте на РБК Pro
Почему стоит регулярно ходить в сауну: объясняет нейробиолог из Стэнфорда
Культ подхалимства: как Эстер Кроуфорд выжила в Twitter при Илоне Маске
Как фирма с пятью сотрудниками лишила богатейшего человека Азии $40 млрд
Как учить английский язык тем, кто хочет быстро вырасти в карьере
Теги
Минздрав ОМС лизинг новости «Коммерсантъ»
Материалы по теме
Минцифры пообещало онлайн-оформление полиса ОМС до конца года
Экономика
«Ведомости» узнали о предложении Минфина объединить ОМС и ДМС
Общество
Наличие бумажного полиса ОМС стало необязательным при посещении врача
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter