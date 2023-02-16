Минздрав объяснил ограничения на оплату лизинга медтехники за счет ОМС

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Ограничение затрат на лизинг медицинского оборудования из средств обязательной медицинской страховки (ОМС) позволит улучшить доступность и качество медицинской помощи, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.

Как пояснили в Минздраве, оснащением медицинских организаций занимаются исполнительные власти субъектов Федерации, а за счет ОМС застрахованные лица получают необходимую медицинскую помощь.

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что операторы частных клиник попросили федеральное правительство отменить введенные Минздравом ограничения на использование средств ОМС на оплату лизинга. Письмо премьер-министру Михаилу Мишустину написал президент Национальной ассоциации негосударственных медорганизаций (НАНМО; объединяет частные клиники) Илья Шилькрот.

В НАНМО утверждают, что Минздрав превысил свои полномочия и что нововведение противоречит закону «Об обязательном медстраховании».

Газета сообщила также, что от нововведения пострадают и государственные медучреждения. Как посчитал аналитический центр Vademecum, в 2020 году государственные медучреждения потратили на лизинг в целом 4,09 млрд руб., в 2021 году — 6,2 млрд руб. Спад наблюдался только в 2022 году — до 4,5 млрд руб.

Минздрав 13 декабря 2022 года ограничил ежегодные платежи за аренду медоборудования за счет средств ОМС суммой в 1 млн руб. за единицу техники, если у организаций нет кредиторской задолженности, и не более 100 тыс. руб., если задолженность есть.