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Ракова отметила спрос москвичей на функционал электронной медкарты

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

За четыре месяца уже свыше 1 тыс. москвичей воспользовались новым сервисом электронной медицинской карты (ЭМК) и поделились данными о своем здоровье с врачами федеральных и частных клиник, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Большинство пользователей делятся информацией о собственном здоровье и каждый шестой — данными медкарты своего ребенка.

Вице-мэр отмечает эффективность и простоту введенного функционала ЭМК, упрощающего получение медицинской помощи или второго экспертного мнения от врачей вне московской системы здравоохранения: «Нет необходимости скачивать или распечатывать документы при обращении к специалистам коммерческих и федеральных учреждений, достаточно только сгенерировать ссылку и направить ее специалисту»

С прошлого октября инструментарий электронной медицинской карты жителей Москвы расширен возможностью предоставления временного защищенного доступа к данным о здоровье. Опция позволяет быстро поделиться с врачами федеральных и частных поликлиник личным анамнезом и анамнезом своего ребенка — информацией о проведенных анализах, лабораторных и инструментальных исследованиях, сведениями о приемах в поликлиниках, диспансеризации, вызовах скорой помощи, прививках, выписками из стационаров, результатами тестов на COVID-19, выписанными рецептами, а также данными из разделов «Дневник здоровья» и «Семейная история», результатами врачебных консилиумов. Выбранные подразделы с необходимой информацией и самостоятельно загруженных документах пользователь портала mos.ru определяет сам, как и период действия ссылки.

Электронная медкарта остается одним из наиболее востребованных цифровых сервисов, обеспечивающих персонифицированное ведение пациента с момента постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения.

Теги
медкарты Департамент здравоохранения Москва Анастасия Ракова
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