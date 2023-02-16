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Режиссера Абдрашитова похоронили в Москве на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище в Москве прошли похороны режиссера Вадима Абдрашитова
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Отпевание и похороны режиссера Вадима Абдрашитова прошли в Москве на Троекуровском кладбище, сообщает «РИА Новости».

Церемония прощания с режиссером прошла в Доме кинематографистов. Проститься с режиссером пришли специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор ВГИКа Владимир Малышев, режиссеры Андрей Смирнов и Карен Шахназаров, писательница Алла Гербер, а также близкие, коллеги и друзья.

Вадим Абдрашитов умер 12 февраля на 79-м году жизни от онкологического заболевания. Он удостоен звания «Народный артист РФ», награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, среди его наград золотая медаль Венецианского кинофестиваля за фильм «Плюмбум, или Опасная игра», премия «Ника» в номинации «Лучшая режиссерская работа» — за фильм «Магнитные бури», премия «Золотой Орел» за фильм «Магнитные бури» и другие награды.

Президент Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями назвал режиссера «корифеем отечественного кинематографа».

Среди самых известных фильмов режиссера — «Слово для защиты» (1976), «Охота на лис» (1980), «Остановился поезд» (1982), «Плюмбум, или Опасная игра» (1986), «Слуга» (1988), «Время танцора» (1997), «Магнитные бури» (2003) и другие.

Теги
режиссер похороны Троекуровское кладбище
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