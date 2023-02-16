Омбудсмен Москалькова: получен ответ из ООН на обращение об издевательствах над пленными

Москалькова сообщила об ответе из ООН о насилии над российскими пленными

Татьяна Москалькова (Фото: Global Look Press)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила ответ от Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на обращение о «беспрецедентном случае насилия и вымогательства денег с российских военнопленных». Об этом она написала в своем телеграм-канале.



«Получен ответ из Женевы от Верховного комиссара ООН по правам человека Ф. Тюрка, к которому я обращалась по этому поводу», — сообщила омбудсмен.

Она не привела подробностей ответа, отметив, что считает важным сам диалог с «этой международной правозащитной структурой». По словам Москальковой, аппарат Верховного комиссара по правам человека ООН выразил готовность «подключиться к решению данной проблемы».

«Наша общая цель — не допустить любого акта применения насилия и преступных действий против российских военнопленных и их родственников», — заключила Москалькова.

В ноябре 2022 года Москалькова сообщила, что обратилась к международным организациям по поводу видео с предполагаемым расстрелом российских пленных.

«Это военное преступление, преступление против человечности, которое не может не вызывать отвращения и возмущения», — заявила она тогда. Письма с требованием осудить расстрел были направлены генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, эксперту спецкомиссии ООН Эрику Месе, главе Европейского комитета по предупреждению пыток Алану Митчеллу и в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Маттео Мекаччи.

В марте 2022 года Москалькова сообщила, что обратилась в ООН и ОБСЕ по поводу обращения украинских военных с российскими пленными.

«Ко мне на горячую линию поступают обращения от родственников наших военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины. Нас крайне беспокоит отношение к нашим людям. Близкие и родные сообщают, что к ним применяются массовый шантаж и запугивания, в частности, их принуждают под страхом избиения и физической расправы над военнопленными выходить на антироссийские митинги», — сказала тогда омбудсмен.