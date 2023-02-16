Habertürk: всеобщие выборы в Турции могут отложить на срок до года из-за землетрясения

Habertürk узнал о планах переноса на год выборов президента Турции

Фото: Burak Kara / Getty Images

Всеобщие выборы в Турции могут отложить на срок от шести месяцев до полугода, пишет Habertürk со ссылкой на источники.

Решение об этом примет турецкое руководство, оно сообщило свои доводы высшей избирательной комиссии (YSK), которая примет окончательное решение по этому поводу, пишет издание.

Комиссия впоследствии сделает заявление и объявит, что провести выборы в четырех провинциях невозможно из-за последствий землетрясения. Еще в шести регионах организовать голосование будет невозможно отчасти. Руководствуясь этими доводами, ведомство предложит перенести выборы, уточняет газета.

По закону всеобщие выборы в Турции (президентские и парламентские) должны состояться до 18 июня. Однако 22 января президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что они пройдут на месяц раньше — 14 мая.

Ранее, 6 февраля, в Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Затем последовало несколько серий подземных толчков. В результате пострадали десять провинций. Погибли, по последним данным, 36 137 человек, более 100 тыс. пострадали.

Землетрясение стало самым разрушительным в истории Турции за последние сто лет. Около 211 тыс. зданий были разрушены, сильно повреждены или признаны аварийными. Часть устоявших домов, как отмечал Эрдоган, подлежат немедленному сносу.

В пострадавших провинциях действует режим чрезвычайного положения.