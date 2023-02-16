МИД счел русофобной высылку организатора «Бессмертного полка» в Эстонии

Власти «демократической» Эстонии не принимают попыток отстаивать право на сохранение русской национальной идентичности и исторической памяти, чем занимался организатор акции «Бессмертный полк» Сергей Чаулин, которого накануне выслали из Эстонии, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

«Националистические круги, в том числе Эстонии, уже много лет насаждают искаженную интерпретацию исторических событий двадцатого века, направленную на поддержание русофобского курса и обеление нацистских преступников», — написала Захарова.

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