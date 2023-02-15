Оператор маркировки исключил дефицит средств для потенции

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В России не стоит вопрос дефицита средств для потенции из-за приостановки поставок «Виагры», сообщили РБК в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки товаров).

«По данным системы маркировки товаров «Честный знак», рисков дефицита препаратов для повышения потенции на основе силденафила на российском рынке нет», — говорится в сообщении.

Сейчас в стране сформированы запасы таких препаратов, их объемов достаточно, чтобы удовлетворять текущий уровень спроса россиян на протяжении восьми месяцев, отметили в пресс-службе. Эксперты «Честного знака» отмечают, что за это время поставщики аналогов могут увеличить объемы поставок и заместить «Виагру» в отечественных аптеках своей продукцией.

В 2022 году в России было продано 9,4 млн упаковок препаратов для повышения потенции на общую сумму 7,3 млрд руб. В среднем на 1 тыс. взрослых мужчин, проживающих в России, пришлось 168 пачек таких препаратов, следует из сообщения.

В пресс-службе Минпромторга ранее сегодня сообщили РБК, что американская компания Viatris, которой принадлежат права на бренд «Виагра», прекратила поставки препарата в страну. Компания проинформировала о приостановке поставок таблеток «Виагра» в 2022 году.



В ведомстве отметили, что препарат «Виагра» соответствует международному непатентованному наименованию (МНН) силденафил, и его производство пока не локализовано в России, но «технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом в России обеспечена».

В России 36 фармацевтических компаний обладают 49 регистрационными удостоверениями на препараты с данным МНН, они могут выпускаться под названиями «Силденафил-СЗ» (владелец «Северная Звезда»), «Вилдегра» («Атолл»), «Силденафил Кардио» («Северная Звезда»), «Джент» («Фармамед») и «Силденалав» («Вертекс»), добавили в Минпромторге.

Отсутствие «Виагры», безусловно, скажется на рынке, заявил РБК директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. По его мнению, для потребителя, прежде всего, это премиальный бренд. «Когда премиальный бренд исчезает, это как минимум неприятные эмоциональные переживания может вызвать», — пояснил Беспалов.