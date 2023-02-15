Ozon открыл центр в Астане и пообещал сократить сроки доставки в Россию

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Маркетплейс Ozon открыл в Астане логистический центр, который поможет сократить сроки доставки в Россию для местных продавцов в полтора раза, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Открытие центра позволит продавцам из Казахстана масштабировать продажи на многомиллионную лояльную аудиторию маркетплейса в России. При размещении товаров на складе Ozon срок доставки в Россию сократится в 1,5 раза — до десяти дней», — сказали в пресс-службе.

В новом логистическом центре будет выполняться полный цикл онлайн-заказов: там будут принимать товары от продавцов, хранить их и потом формировать посылки для покупателей. Он сможет обрабатывать более 24 тыс. заказов в сутки и хранить до 700 тыс. товаров любых категорий. Площадь склада составляет 10 тыс. кв. м.

Операционный директор Ozon в СНГ и на Ближнем Востоке Алексей Сапон отметил, что запуск логистического объекта поможет кратно увеличить количество местных продавцов на площадке и даст казахстанскому бизнесу возможность охватить более широкий круг покупателей и удешевить процесс доставки. Ozon также рассчитывает увеличить число продавцов из Казахстана на площадке в пять раз.

Сейчас у Ozon в Казахстане есть два сортировочных центра — в Алма-Ате и Астане.

Ранее Казахстан посетила гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук. На встрече с главой Алма-Аты Ерболатом Досаевым она заявила о планах построить в городе логистический центр и вложить в него около $100 млн, сообщал алма-атинский акимат в Facebook (головная компания соцсети Meta признана в России экстремистской и запрещена). Бакальчук отмечала, что строительство логистического центра откроет доступ для казахстанских производителей к рынкам во всех регионах присутствия Wildberries.