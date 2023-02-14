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Власти столицы оценили готовность строительства электродепо «Южное»

Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»
Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

На территории района Братеево на участке с проектируемой площадью более 12 га продолжается строительство электродепо «Южное» Московского метрополитена, которое будет обслуживать Замоскворецкую линию — завершение работ и ввод в эксплуатацию состоится до конца текущего года, сообщили в мэрии столицы. Уже в 2024 году комплекс должен начать функционировать в полном объеме. Электродепо «Южное» не только облегчит загруженность метрополитена, но станет крупнейшим в стране комплексом по эксплуатации и ремонту вагонов метро. «Это важно и для Замоскворецкой линии, на которую будут выходить новые вагоны метро, и для Большой кольцевой линии», — отметил при посещении стройки мэр Москвы Сергей Собянин.

Треть из построек электродепо занимают монолитные конструкции отстойно-ремонтного комплекса, готовые уже на 80%, строительство металлоконструкций завершено на 85%, рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Продолжается монтаж подрельсовых эстакад и завершается устройство монолитных конструкций смотровых канав и силовых полов. «Помимо монолитных работ и устройства металлоконструкций, строители ведут монтаж стеновых панелей для обеспечения теплового контура. Также начаты подготовительные работы для монтажа внутренних инженерных сетей», — пояснил Бочкарев.

Помимо отстойно-ремонтного комплекса, обеспечивающего ежедневное техническое обслуживание 30 электропоездов и ночной отстой 25 составов, ведутся активные работы по строительству административно-бытового корпуса, мотодепо и зданий эксплуатационных служб: тягово-понизительной подстанции, центрального теплового пункта, компрессорной и насосной станции.

Сейчас в Москве насчитывается 20 электродепо, шесть из которых находятся на разных стадиях реконструкции и строительства, в том числе и электродепо «Южное». Данные работы потенциально привлекут 7 тыс. новых рабочих мест.

Теги
депо Московский метрополитен Андрей Бочкарев Москва Замоскворецкая линия
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