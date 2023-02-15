Захарова посчитала «хамским» поздравление Байдена президента Сербии

Джо Байден (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Поздравления президента США Джо Байдена в адрес сербского лидера Александра Вучича по случаю Дня государственности Сербии является образцом неприкрытого давления и были сформулированы по-хамски, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что Байден в поздравлении предложил Вучичу вместе «призвать Россию к ответу» за события на Украине.

«Не только в этом случае, это то, что прорывается наружу, то, что они даже не то что скрывают, подчеркивают, это один из элементов, на самом деле неприкрытого давления», — сказала Захарова.

По ее словам, Вашингтон предпринял открытую попытку «переделать страну под США», хотя эти устремления и прикрываются риторикой о будущей евроинтеграции.

«То, как, на мой взгляд, по-хамски президент США так называемо поздравил Сербию, говорит о многом. Кому что-то еще непонятно, еще раз прочитайте это заявление», — добавила Захарова.

Вучич 11 февраля предсказал, что мир в ближайшие пять-шесть месяцев ожидает самый большой кризис со времен Второй мировой войны, поскольку произойдет эскалация боевых действий на Украине, а также осложнится ситуация вокруг Косово.

По его словам, «некоторые люди» поймут, что эскалация не нужна, и постараются снизить напряженность. Вучич считает, что единство западных стран в поддержке Украины противостоит наступившему в России после решения Запада отправить Киеву танки «единству русского народа». Если пять месяцев назад не было сомнений в победе Украины с поддержкой Запада, то теперь все не так однозначно, сказал сербский президент.



По мнению Вучича, Запад не хочет, чтобы Россия имела влияние на Балканах, поэтому Сербия окажется «между молотом и наковальней», поскольку, с одной стороны, идет «по европейскому пути», а с другой — не хочет отказываться от русской культуры.