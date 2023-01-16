ТАСС: минимум два человека погибли, четверо пострадали при обстреле Донецка

Два человека погибли при обстреле аптеки и магазина в Донецке

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Минимум два человека погибли, четверо пострадали при обстреле аптеки и магазина в Донецке, сообщили ТАСС в военной комендатуре города.

Под завалами ищут тела. По словам представителей комендатуры, характер разрушений свидетельствует о применении американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Утром мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Калининский район города обстреляли из РСЗО. «Очевидцы сообщают о прилетах в районе остановки общественного транспорта «Молокозавод», фиксируется задымление», — рассказал он. Позже глава города уточнил, что зафиксированы попадания в здание супермаркета и аптеку, пострадал жилой дом.

Представительство ДНР в СЦКК рассказало о последствиях обстрела в Калининском районе. Повреждения получили торговый центр, здание СТО, многоквартирные жилые дома и маршрутка.