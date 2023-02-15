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В Сочи сгорели конюшни клуба «Мустанг»

МЧС: в конном клубе «Мустанг» в Сочи произошел пожар площадью 400 кв.м

Вечером 14 февраля в конном клубе «Мустанг» в селе Нижняя Шиловка Адлерского района Сочи произошел пожар в хозяйственной постройке, пострадавших и эвакуированных нет, сообщает управление МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в 18:52, первые пожарные прибыли на место в 19:39. Возгорание началось в хозяйственной постройке площадью 260 кв. м. Его локализовали в 20:48 на площади 400 кв. м, а спустя 13 минут пожар был ликвидирован. Через еще 10 минут были ликвидированы его последствия. В тушении пожара были задействованы 66 человек и 19 единиц техники.

«Тушение пожара осложнено труднодоступной горной местностью, гололедицей, осадками, а также высокой горючей загрузкой (деревянное строение)», — отмечало ведомство.

Как передает Sochi1.ru, собственники клуба успели вывести лошадей из загонов, когда пожар только начался.

Теги
Сочи конный клуб Пожар МЧС
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