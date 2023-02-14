Суды стали чаще выпускать под залог фигурантов экономических дел

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 79,34 (+0,66) Инвестиции, 15:51 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 73,86 (+0,23) Инвестиции, 15:51
Пригожин не увидел предпосылок для окружения ВСУ на севере Артемовска Политика, 16:17
Экс-координатора Навального и депутата в Новосибирске объявили в розыск Политика, 16:10
Результаты ошеломительные: технологические прорывы и тренды 2022 года РБК и Omoda, 16:07
На случай логистического коллапса: как понять, что поставщик не подведет Pro, 16:05
Минтруд предложил новый способ использования маткапитала на жилье Недвижимость, 15:58
Пентагон заявил о восьми участниках коалиции по поставкам Leopard Киеву Политика, 15:56
МИД Польши уволил всех дипломатов-выпускников МГИМО Политика, 15:54
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Киев призвал избегать «негативных сигналов» по вступлению Украины в ЕС Политика, 15:53
Суды стали чаще выпускать под залог фигурантов экономических дел Политика, 15:49
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 15:46
Военная операция на Украине. Карта Политика, 15:41
Владельцы Chanel примут участие в приватизации банка Ротшильдов Инвестиции, 15:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:38
Семь «безобидных» привычек, которые мешают высыпаться Pro, 15:38
Политика ,  
0 

Суды стали чаще выпускать под залог фигурантов экономических дел

Титов: суды стали чаще применять залог в качестве меры пресечения по экономическим статьям
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские суды стали чаще избирать залог в качестве меры пресечения для обвиняемых в экономических преступлениях, сообщил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Его пресс-служба предоставила РБК цитаты из выступления омбудсмена на форуме «Защита бизнеса от уголовного и административного давления: состояние и задачи».

«Что касается мер пресечения, то ситуация тоже немного сбалансировалась. По данным ФСИН, под домашним арестом по упомянутым статьям УК на конец года находилось 4957 человек (на 5,1% больше, чем годом ранее). В последнее время участились даже случаи применения судом залога, что для России вообще редкость», — сказал Титов.

Однако, отметил он, число находившихся в СИЗО по экономическим статьям выросло почти на 6%, до 7402 человек.

Речь идет о фигурантах уголовных дел по статьям 159–159.6 (мошенничество), 160 (присвоение или растрата), 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана), а также 22-й главе Уголовного кодекса (преступления в сфере экономической деятельности).

По словам омбудсмена, в 2022 году число уголовных дел по этим статьям возросло на 1,16%, до 501 822. В 2020 году число таких уголовных дел выросло на 24%, привел для сравнения данные Титов.

Он также отметил, что до сих пор не решена проблема обоюдной ответственности при выполнении госзаказа.

Читайте на РБК Pro
Как серый экспорт нефти отразится на курсе рубля
Релокация в Армению: как работается там предпринимателям из России
Что и как продавать жителям ОАЭ
Леброн Джеймс тратит $1,5 млн в год на свое здоровье. На что идут деньги

«Очень сильно в последнее время обострилась тема выполнения госзаказа и в принципе закупок за госденьги. Из обращений, которые к нам поступают, около 85% связаны с взаимоотношениями бизнеса и бюджета. Бизнес все больше зависит от бюджетных ассигнований, и к нему, соответственно, все чаще применяются меры воздействия, связанные с теми или иными спорами в этой связи», — сказал бизнес-омбудсмен.

Титов настаивает, что бизнесмены и чиновники должны в одинаковой степени отвечать за выполнение госзаказа. «Не может быть так, чтобы предприниматель во всем был виноват, а чиновник, который размещал этот заказ, абсолютно невиновен. Ответственность должна быть двусторонняя. Но на практике этого не происходит», — отметил Титов.

Кроме того, возросло давление налоговых органов на бизнес. Даже если ФНС в итоге проигрывает суд, бизнес успевает понести потери. «Если будем так жестко вести себя с бизнесом, то завтра платить будет некому. Сами себе подрываем будущее. Надо выращивать курочку, которая несет золотые яйца, а не резать ее», — призвал защитник прав бизнеса.

Теги
залог Борис Титов экономические преступления
Материалы по теме
Путин поручил пересмотреть основания для ареста предпринимателей
Бизнес
Минюст предложил разрешить обвиняемым продолжать заниматься бизнесом
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter