Суды стали чаще выпускать под залог фигурантов экономических дел

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Российские суды стали чаще избирать залог в качестве меры пресечения для обвиняемых в экономических преступлениях, сообщил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Его пресс-служба предоставила РБК цитаты из выступления омбудсмена на форуме «Защита бизнеса от уголовного и административного давления: состояние и задачи».

«Что касается мер пресечения, то ситуация тоже немного сбалансировалась. По данным ФСИН, под домашним арестом по упомянутым статьям УК на конец года находилось 4957 человек (на 5,1% больше, чем годом ранее). В последнее время участились даже случаи применения судом залога, что для России вообще редкость», — сказал Титов.

Однако, отметил он, число находившихся в СИЗО по экономическим статьям выросло почти на 6%, до 7402 человек.

Речь идет о фигурантах уголовных дел по статьям 159–159.6 (мошенничество), 160 (присвоение или растрата), 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана), а также 22-й главе Уголовного кодекса (преступления в сфере экономической деятельности).

По словам омбудсмена, в 2022 году число уголовных дел по этим статьям возросло на 1,16%, до 501 822. В 2020 году число таких уголовных дел выросло на 24%, привел для сравнения данные Титов.

Он также отметил, что до сих пор не решена проблема обоюдной ответственности при выполнении госзаказа.

«Очень сильно в последнее время обострилась тема выполнения госзаказа и в принципе закупок за госденьги. Из обращений, которые к нам поступают, около 85% связаны с взаимоотношениями бизнеса и бюджета. Бизнес все больше зависит от бюджетных ассигнований, и к нему, соответственно, все чаще применяются меры воздействия, связанные с теми или иными спорами в этой связи», — сказал бизнес-омбудсмен.

Титов настаивает, что бизнесмены и чиновники должны в одинаковой степени отвечать за выполнение госзаказа. «Не может быть так, чтобы предприниматель во всем был виноват, а чиновник, который размещал этот заказ, абсолютно невиновен. Ответственность должна быть двусторонняя. Но на практике этого не происходит», — отметил Титов.

Кроме того, возросло давление налоговых органов на бизнес. Даже если ФНС в итоге проигрывает суд, бизнес успевает понести потери. «Если будем так жестко вести себя с бизнесом, то завтра платить будет некому. Сами себе подрываем будущее. Надо выращивать курочку, которая несет золотые яйца, а не резать ее», — призвал защитник прав бизнеса.