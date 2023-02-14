В офисах Би-би-си в Индии прошли обыски после выхода фильма о премьер-министре Моди

Налоговая обыскала офисы Би-би-си в Индии после выхода фильма о Моди

Нарендра Моди (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

В офисах Би-би-си в Индии сотрудники налогового департамента провели обыски спустя несколько недель после выхода документального фильма о премьер-министре страны Нарендре Моди, пишет The Guardian.

По словам сотрудников компании, более десятка чиновников из налогового департамента прибыли в офисы Би-би-си в Дели, чтобы провести «опрос», но в итоге у нескольких журналистов изъяли документы и телефоны, офисы опечатали.

Правоохранительные органы объяснили, что обыски были частью расследования по «уклонению от уплаты налогов» в отношении бизнес-операций Би-би-си в Индии, была изъята часть финансовой документации.

В Би-би-си при этом заявили, что полностью сотрудничают со следствием и надеются на скорое разрешение ситуации.

Обыски в офисах компании также связывают с недавним выходом двухсерийного документального фильма «Индия: вопрос Моди», снятого журналистами Би-би-си об индийском премьер-министре Нарендре Моди.

В фильме особое внимание уделяется беспорядкам в индийском штате Гуджарат в феврале—марте 2002 года. Конфликт произошел между индуистами (последователями индуизма) и мусульманами. Погибли более 2 тыс. человек, по большей части мусульмане.

Моди в тот период был главой правительства Гуджарата, в фильме журналисты заявили, что он несет «прямую ответственностью», так как не смог остановить убийства во время беспорядков.

Сам фильм в Индии не показали, однако его фрагменты и ссылки на него публиковались в YouTube и Twitter. Индия потребовала заблокировать фильм, назвав его «пропагандистским» и «предвзятым».