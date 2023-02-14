Экс-худруку омского театра дали более пяти лет колонии за взятку

Никита Гриншпун (Фото: 5ththeatreomsk.ru)

Первомайский районный суд Омска признал виновным бывшего художественного руководителя омского драматического театра «Пятый театр» Никиту Гриншпуна в получении взятки и приговорил его к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима, передает пресс-служба региональная прокуратуры.

Гриншпуна обвинили в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290 (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК (присвоение и растрата, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Кроме наказания в виде лишения свободы, экс-худруку запретили заниматься административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в госучреждениях культуры и обязали выплатить штраф в размере 8,496 млн руб.

Также у него конфискуют 4,2 млн руб., которые он получил в качестве взятки, и взыщут почти 1,5 млн руб. в качестве материального ущерба «Пятому театру».

По данным следствия, в период с ноября 2016 года по март 2020 года Гриншпун устроил индивидуального предпринимателя на должность режиссера-постановщика. Как уточняет NGS55.ru, речь идет о Денисе Шибаеве. Однако все спектакли ставил сам Гриншпун, а с Шибаева брал деньги за неувольнение. В итоге бывший худрук получил от режиссера-постановщика взятку в размере более 4,2 млн руб.

Кроме того, в период с марта 2016 года по ноябрь 2018 года Гриншпун заключил с несколькими предпринимателями несколько фиктивных договоров о постановке света для спектаклей и должен был заплатить им свыше 1,5 млн руб. «В действительности предприниматели данную деятельность не осуществляли, а денежные средства просто возвратили ему», — сообщили в прокуратуре.

После возбуждения уголовного дела худрука уволили, свою вину он не признал. Уголовное дело в отношении Шибаева прекратили за способствование раскрытию преступления.