Боевые машины разведки БРМ-1К прибыли в Запорожскую область
В зону специальной военной операции на Украине прибыли модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К, сообщает «РИА Новости».
Сейчас экипажи находятся на полигонах в Запорожской области.
«Поступила новая техника — БРМ-1К, и с декабря проходим обучение. <...> Техника новая, электроника», — рассказал агентству один из военных. По его словам, сложностей при освоении новой техники нет, так как ранее военнослужащие обучались на БМП.
«Все нюансы уже изучили, и бьет она точно: куда навел — туда и попал», — уточнил он.
БРМ-1К — бронированная самоходная машина на гусеничном ходу, которая предназначена для разведки на поле боя, она разработана на базе БМП-1. Машина-разведчик вооружена 73 мм пушкой полуавтоматического типа «Гром» и пулеметом ПКТ 7,62 мм.
Уралвагонзавод поставил российскому Минобороны партию разведывательных машин БРМ-1К в конце мая. УВЗ отмечал, что базовое боевое отделение в машинах-разведчиках заменили на унифицированное боевое отделение БТР-82А, установили в них современный двигатель, средства связи и бортовую электронику. В БРМ-1К также установили навигационное оборудование, средства разведки и приборы наблюдения.