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Мэр Львова заявил об уничтожении практически всех электроподстанций

Фото: Gaelle Girbes / Getty Images
Фото: Gaelle Girbes / Getty Images

Мэр Львова Андрей Садовой в интервью «РБК Украина» заявил, что в регионе уничтожены практически все электроподстанции, много разрушенных объектов критической инфраструктуры. По его словам, промышленность и различные учреждения работают, потому что «электрики находят нестандартные решения».

В частности, Садовой рассказал, что система выстроена сейчас таким образом, что каждое медицинское учреждение или заведение, которое обеспечивает функционирование города, имеет двойной запас дизель-генерации. «Выстроена альтернатива, что каждое наше учреждение имеет твердотопливные котельные в случае необходимости, если будет выведена из строя централизованная система теплоснабжения», — объяснил он.

За последние месяцы Львовская область неоднократно подвергалась ракетным ударам. Последний из них произошел 10 февраля. Изначально Андрей Садовой заявили, что все снаряды были сбиты, однако позже глава областной администрации Максим Козицкий рассказал о пожаре на объекте критической инфраструктуры и проблемах с электроснабжением.

Теги
Львов Украина Андрей Садовый
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