В МИДе сочли реализуемой поставку Турции новой партии ЗРК С-400
Россия не видит нерешаемых задач в вопросе поставок Турции второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил «РИА Новости» директор четвертого европейского департамента МИДа Юрий Пилипсон.
«Нерешаемых задач на пути реализации этого проекта не видим», — сказал Пилипсон, не уточнив деталей. Он назвал этот вопрос чувствительным для его освещения в публичном пространстве как для заказчика, так и для поставщика.
В 2017 году Турция и Россия заключили сделку по покупке зенитно-ракетных комплексов С-400. Анкара тогда купила четыре дивизиона российской ЗРК на $2,5 млрд. В октябре 2019 года в «Рособоронэкспорте» заявили, что Россия выполнила условия контракта раньше установленного срока, поставив все элементы С-400 «Триумф», включая ракеты.
В августе 2022 года директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что контракт на поставку второго полка С-400 подписан и начал реализовываться.
Покупка Турцией, которая является членом НАТО, ЗРК у России вызывала недовольство у США. В декабре 2020 года Вашингтон из-за этого даже ввел санкции против Управления оборонной промышленности Турции. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган называл эту сделку выгодным и правильным решением.