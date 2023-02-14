В МИДе сочли реализуемой поставку Турции новой партии ЗРК С-400

МИД: Россия не видит нерешаемых задач в вопросе поставок Турции второй партии ЗРК С-400

Зенитная ракетная система С-400 (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Россия не видит нерешаемых задач в вопросе поставок Турции второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил «РИА Новости» директор четвертого европейского департамента МИДа Юрий Пилипсон.

«Нерешаемых задач на пути реализации этого проекта не видим», — сказал Пилипсон, не уточнив деталей. Он назвал этот вопрос чувствительным для его освещения в публичном пространстве как для заказчика, так и для поставщика.

В 2017 году Турция и Россия заключили сделку по покупке зенитно-ракетных комплексов С-400. Анкара тогда купила четыре дивизиона российской ЗРК на $2,5 млрд. В октябре 2019 года в «Рособоронэкспорте» заявили, что Россия выполнила условия контракта раньше установленного срока, поставив все элементы С-400 «Триумф», включая ракеты.

В августе 2022 года директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что контракт на поставку второго полка С-400 подписан и начал реализовываться.

Покупка Турцией, которая является членом НАТО, ЗРК у России вызывала недовольство у США. В декабре 2020 года Вашингтон из-за этого даже ввел санкции против Управления оборонной промышленности Турции. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган называл эту сделку выгодным и правильным решением.