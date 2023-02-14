В ЛНР заявили об иностранных инструкторах в украинских частях в Харькове
В украинские подразделения в Харьковской области прибывают иностранцы, говорящие на английском, французском, немецком и польском языках, заявил «РИА Новости» подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. С начала конфликта в Донбассе Марочко был представителем народной милиции.
Он добавил, что иностранцы одеты в гражданскую одежду, их подвозят к воинским частям. «При разгрузке иностранцы были одеты в гражданскую одежду, но личные вещи у всех были сложены в одинаковые рюкзаки армейского типа» — сказал Марочко.
Об иностранцах, въезжающих на Украину под видом инструкторов, говорил в конце января глава ЛНР Леонид Пасечник.
США и страны Европы исключали размещение своих войск на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг прямо говорил об этом в конце января 2022 года.