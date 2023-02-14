Российские спасатели нашли $150 тыс. под завалами дома в Турции

Российские спасатели во время поисково-спасательных работ при разборе завалов в жилом доме в Турции обнаружили $150 тыс. наличными, сообщила пресс-служба МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, спасатели нашли кастрюлю, наполненную 100-долларовыми купюрами. $150 тыс. под опись передали местной полиции, заявили в МЧС.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли близ границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля, за ними последовало более 2,7 тыс. более слабых подземных толчков. По последним данным, в Турции погибли 31 643 человека, еще 158 165 пострадали.

В поиске пострадавших и ликвидации последствий землетрясений участвуют спасатели из 80 стран, заявили в Министерстве иностранных дел страны. На местах разрушений уже работают 9 247 иностранцев, еще 860 скоро должны прибыть в страну.

МЧС России направило в Турции более 40 психологов и 150 спасателей, в том числе шесть кинологических расчетов. В ликвидации последствий землетрясений задействовано восемь единиц российской техники, включая беспилотные авиационные системы.