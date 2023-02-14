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В оппозиции Турции призвали запретить продавать недвижимость иностранцам

Глава оппозиционной партии Турции призвала запретить продавать недвижимость иностранцам

Лидер правой оппозиционной «Хорошей партии» (İyi Parti) Турции Мерал Акшенер во время инспекции в пострадавшей от землетрясений провинции Хатай призвала запретить продажу земли и недвижимости иностранцам, сообщает газета T24.

Как отмечает издание, необходимость найти жилье пострадавшим от подземных толчков выявила проблему повышения арендной платы, цен на жилье и рекордных продаж недвижимости иностранцам. Как следует из ответа министра окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурата Курума на запрос депутата от оппозиционной Народно-республиканской партии Севды Эрдан Кылыч, в 2022 году иностранцам продали в общей сложности более 75 тыс. объектов недвижимости, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом. Из них 70,8 тыс. были жилыми домами и офисами, а 4 тыс. — участками земли, в том числе виноградниками.

Отмечается, что в прошлом году недвижимость покупали граждане 159 стран. При этом больше всего приобрели россияне — 17 143 объекта. Затем идут граждане Ирана (9023), Ирака (6409), Германии (3211) и Украины (2593).

Из данных института статистики Турции, которые изучил РБК, следует, что в 2022 году граждане России купили в республике в три раза больше недвижимости, чем в 2021 году, когда они приобрели почти 5,4 тыс. лотов. В целом по количеству сделок 2022 год превысил результаты последних шести лет вместе взятых: с 2016 по 2021 год в Турции россияне купили 16,2 тыс. домов.

Россияне покупают сейчас жилье в Турции для собственного проживания и для сдачи в аренду, говорила руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Позднякова. Но основными причинами увеличения спроса на турецкую недвижимость эксперты называют возможность получения вида на жительство (ВНЖ) или гражданства Турции. 

Теги
Турция Недвижимость иностранцы
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