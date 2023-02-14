В оппозиции Турции призвали запретить продавать недвижимость иностранцам

Лидер правой оппозиционной «Хорошей партии» (İyi Parti) Турции Мерал Акшенер во время инспекции в пострадавшей от землетрясений провинции Хатай призвала запретить продажу земли и недвижимости иностранцам, сообщает газета T24.

Как отмечает издание, необходимость найти жилье пострадавшим от подземных толчков выявила проблему повышения арендной платы, цен на жилье и рекордных продаж недвижимости иностранцам. Как следует из ответа министра окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурата Курума на запрос депутата от оппозиционной Народно-республиканской партии Севды Эрдан Кылыч, в 2022 году иностранцам продали в общей сложности более 75 тыс. объектов недвижимости, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом. Из них 70,8 тыс. были жилыми домами и офисами, а 4 тыс. — участками земли, в том числе виноградниками.

Отмечается, что в прошлом году недвижимость покупали граждане 159 стран. При этом больше всего приобрели россияне — 17 143 объекта. Затем идут граждане Ирана (9023), Ирака (6409), Германии (3211) и Украины (2593).

Из данных института статистики Турции, которые изучил РБК, следует, что в 2022 году граждане России купили в республике в три раза больше недвижимости, чем в 2021 году, когда они приобрели почти 5,4 тыс. лотов. В целом по количеству сделок 2022 год превысил результаты последних шести лет вместе взятых: с 2016 по 2021 год в Турции россияне купили 16,2 тыс. домов.

Россияне покупают сейчас жилье в Турции для собственного проживания и для сдачи в аренду, говорила руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Позднякова. Но основными причинами увеличения спроса на турецкую недвижимость эксперты называют возможность получения вида на жительство (ВНЖ) или гражданства Турции.