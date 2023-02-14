Фабрику Mars в США оштрафовали после падения рабочих в бак с шоколадом
Фабрику Mars Wrigley в американском штате Пенсильвания оштрафовали на $14,5 тыс. из-за падения двух рабочих в бак с расплавленным шоколадом, сообщает Sky News со ссылкой на Управление по безопасности и гигиене труда.
В июне прошлого года двое рабочих упали в частично заполненный чан во время ремонтных работ. Спасателям пришлось вырезать в нижней части резервуара отверстие, чтобы достать оттуда мужчин. Обоих госпитализировали, одного из них отправили в больницу на вертолете.
В Управлении по безопасности и гигиене труда выяснили, что перед выполнением работ сотрудники не прошли обучение по технике безопасности. Представитель компании при этом заявил журналистам, что безопасность работников «является главным приоритетом для нашего бизнеса».
В апреле 2024 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.238 УК (производство, хранение или сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) из-за фото и видео, на которых работники завода омского торгового дома «Сыры» купались в емкости с молоком и работали с сырной массой в антисанитарных условиях.
Директор предприятия Аркадий Плетюк заявлял, что его подчиненные купались не в молоке, а в технологической жидкости, оставшейся после мытья ванны для продукции.