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Фабрику Mars в США оштрафовали после падения рабочих в бак с шоколадом

Фабрику Mars в США оштрафовали на $14,5 тыс. после падения рабочих в чан с шоколадом

Фабрику Mars Wrigley в американском штате Пенсильвания оштрафовали на $14,5 тыс. из-за падения двух рабочих в бак с расплавленным шоколадом, сообщает Sky News со ссылкой на Управление по безопасности и гигиене труда.

В июне прошлого года двое рабочих упали в частично заполненный чан во время ремонтных работ. Спасателям пришлось вырезать в нижней части резервуара отверстие, чтобы достать оттуда мужчин. Обоих госпитализировали, одного из них отправили в больницу на вертолете.

В Управлении по безопасности и гигиене труда выяснили, что перед выполнением работ сотрудники не прошли обучение по технике безопасности. Представитель компании при этом заявил журналистам, что безопасность работников «является главным приоритетом для нашего бизнеса».

В апреле 2024 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.238 УК (производство, хранение или сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) из-за фото и видео, на которых работники завода омского торгового дома «Сыры» купались в емкости с молоком и работали с сырной массой в антисанитарных условиях.

Директор предприятия Аркадий Плетюк заявлял, что его подчиненные купались не в молоке, а в технологической жидкости, оставшейся после мытья ванны для продукции.

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