ЦБ и ФАС рекомендовали писать всю информацию о кредитах одним шрифтом

ЦБ и ФАС выступили за единое написание всех деталей о кредитах и вкладах

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Центробанк России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовали указывать все ключевые данные по кредитам одинаковым шрифтом без использования графических приемов (различий в фоне, цвете и теме шрифта), которые могут сделать одну информацию заметнее другой. Об этом говорится в совместном письме ЦБ и ФАС.

По данным ведомств, многие кредитные организации некорректно информируют своих клиентов о размере процентной ставки: делают акцент только на начальной процентной ставке по кредитному продукту или только на максимальной процентной ставке по вкладу. Другая значимая информация (размер повышенной процентной ставки по кредитному продукту в случае несоблюдения определенных условий, ограниченный период действия минимальной процентной ставки по кредитному продукту и так далее) указывается менее заметно.

Такие подходы к раскрытию информации о финансовых продуктах могут приводить к возникновению необоснованных преимуществ перед конкурентами и нарушениям в сфере конкуренции, отмечается в письме.

Также ЦБ и ФАС рекомендовали кредиторам при публикации на сайте информации о кредитных продуктах, которые предполагают использование заемных средств на оплату товаров и услуг у партнеров кредиторов (застройщиков, автодилеров), обращать внимание потребителей на различия в условиях приобретения в зависимости от использования для оплаты кредитных средств.