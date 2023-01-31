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Эксперты сообщили о падении цен на ноутбуки из-за затоваривания рынка

«Известия»: цены на ноутбуки в России упали до 30% из-за перенасыщения рынка
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Цены на ноутбуки в России упали из-за перенасыщения рынка товаром, сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов и участников рынка.

Предложение превысило спрос к началу 2023 года, рассказал изданию сотрудник компании-вендора. Это произошло из-за налаживания механизма параллельного импорта и активного продвижения на российском рынке товаров китайских производителей.

Стоимость отдельных моделей ноутбуков китайского и тайваньского производства в конце 2022 года и январе снизилась примерно на 15–30%, пишут «Известия» со ссылкой на данные выборочной проверки «Яндекса». По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, с осени 2022 года по конец января 2023-го цены на ноутбуки по России в среднем упали на 25%. Он объяснил, что предложение и уровень конкуренции резко выросли на фоне налаживания параллельного импорта и устремления на рынок производителей из КНР.

Руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Роман Овсиенко уточнил, что ситуация на рынке резко изменилась в ноябре-декабре 2022 года: до этого, наоборот, наблюдался дефицит. Самые сильные потрясения коснулись сегмента игровых ноутбуков.

Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продавцам не нужно их разрешение, поскольку после покупки товар можно продавать где угодно.

Ввоз востребованных товаров иностранного производства по параллельному импорту российское правительство разрешило из-за ужесточения западных санкций. Раньше за это существовала ответственность, в конце марта 2022 года ее отменили. Перечень товаров, разрешенных к ввозу по этой схеме, формирует Минпромторг. Среди доступных для параллельного импорта брендов оказались многие марки электроники: Apple, Samsung, Asus и другие.

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Теги
ноутбуки падение цен падение спроса параллельный импорт электроника
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