Рогов сообщил о найденном вблизи Запорожской АЭС схроне с оружием

Рогов: полицейские и росгвардейцы нашли схрон с оружием и формой ВСУ в Энергодаре

Запорожская АЭС (Фото: Carl Court / Getty Images)

Полицейские Запорожской области и сотрудники Росгвардии нашли склад с оружием и боеприпасами в Энергодаре, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем телегам-канале.

«Недалеко от [Запорожской] АЭС обнаружен крупный схрон с оружием. Реализуя оперативную информацию, в одном из гаражных кооперативов города Энергодара полицейские Запорожской области при поддержке бойцов Росгвардии обнаружили и изъяли крупный схрон с оружием и боеприпасами», — говорится в сообщении.

По его словам, в шкафах и яме гаража найдены три автомата Калашникова, четыре гранаты Ф-1 (ручные противопехотные оборонительные гранаты), почти 1,5 тыс. патронов калибра 5,45 мм и форму Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным следствия, гараж принадлежит ветерану Антитеррористической операции (АТО), который сейчас находится на подконтрольной Украине территории. «Все обнаруженное изъято и направлено на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавил Рогов.

В конце января сотрудники министерства государственной безопасности ЛНР наши склад со взрывчаткой весом более 300 кг в поселке Кудряшовка, сообщали «РИА Новости» и «Интерфакс». Источник «РИА Новости» уточнил, что в нем нашли пять танковых снарядов, два осколочно-фугасных снаряда и 225 элементов динамической защиты 4C20U (усовершенствованные элементы советской системы динамической защиты «Контакт-1»). Следствие установило, что взрывчатку и боеприпасы хранил гражданин Украины, который на момент начала военного конфликта служил в подразделении ВСУ, дислоцированном в окрестностях Кудряшовки.