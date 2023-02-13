«Сколтех» рассказал об открытии механизма обхода иммунитета коронавирусом
Ученые «Сколтеха» обнаружили механизм, благодаря которому коронавирус может ускользать от клеточного иммунитета человека, сообщил «Известиям» руководитель исследования, профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин.
Иммунитет человека противостоит инфекции за счет выработки антител и Т-лимфоцитов (вид имунных клеток), поясняет издание. Первый способ защиты ученым известен давно, а второй остается малоизученным, пишет газета.
Специалисты хотели проверить, вырабатывает ли вирус защиту от T-лимфоцитов. В рамках исследования они отследили развитие коронавируса у больной раком пациентки, организм которой боролся с инфекцией 318 дней, рассказал Базыкин. Он пояснил, что из-за своего диагноза женщина вынуждена проходить терапию, которая подавляет синтез антител.
«Это позволило нам наблюдать вирус, который остался один на один с T-лимфоцитами. И наш анализ показал, что за время длительной инфекции коронавирус действительно накопил именно такие мутации, которые не давали T-лимфоцитам пациентки его распознавать», — рассказал профессор.
Обычно T-лимфоциты определяют участки, присущие определенным вирусным частицам, пишет газета. Эти участки называются антигенами.
Организм самостоятельно «выбирает» T-лимфоциты, которые лучше всего распознают антиген, пояснил Базыкин. В результате иммунная система получает возможность самостоятельно побороть болезнь. Однако, если человек заражен инфекцией долгое время, антиген может меняться из-за мутаций. В результате подобранные T-лимфоциты перестанут работать, и организм не сможет обнаружить антиген на поверхности зараженных клеток.
«Такая эволюция генома вируса происходила в результате попыток патогена адаптироваться к иммунитету конкретной пациентки. Однако более подробный анализ показал, что коронавирус <...> также научился частично ускользать от Т-клеточного ответа в человеческой популяции в целом», — добавил профессор.
Базыкин не исключил, что таким образом в организмах людей с ослабленным иммунитетом могут возникать новые штаммы. По его словам, они могут вырываться наружу и заражать окружающих.