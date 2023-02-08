Житель Подмосковья поджег отделение банка по просьбе мошенников

Фото: Никита Попов / РБК

Житель Московской области бросил бутылку с зажигательной смесью в отделение банка на улице Социалистической города Руза. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Задержанным оказался житель области 1974 года рождения.

По данным телеграм-каналов Baza и 112, сначала мошенники заставили мужчину взять на себя кредиты на полтора миллиона рублей. Затем они убедили его в необходимости поджечь отделение банка якобы для выявления и задержания злоумышленников.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК (приготовление к преступлению и совершение преступления; умышленное уничтожение или повреждение имущества). В ведомстве отметили, что пострадавших нет, а возгорание было незамедлительно ликвидировано.

В конце января в России вынесли первый приговор за поджог военкоматов по статье «теракт». Один из обвиняемых получил 12 лет строгого режима.