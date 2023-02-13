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Общество ,  
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В Гонконге автомобильный номер из одной буквы продали за $3 млн

Автомобильный номер из одной буквы R продали за $3 млн на аукционе в Гонконге

Автомобильный номер, состоящий из одной буквы R продали за 25,5 млн гонконгских долларов (3,18 млн) на государственном аукционе в Гонконге, пишет South China Morning Post.

Аукцион проводили 12 февраля в честь наступления Нового года по лунному календарю. Мероприятие проходит в городе ежегодно. В этом году на площадке было представлено 49 лотов, в том числе автомобильный номер с буквой R. Аукцион, как отмечает газета, проводит Департамент транспорта Гонконга.

Начальная цена номера из одной буквы составила 5 тыс. гонконгских долларов, пишет издание. Затем ставки стали расти, цена увеличилась до 2 млн, а затем — до 9,4 млн долларов. К моменту, когда номер выкупили, состоялось порядка 60 раундов торгов.

Сумма, которую заплатила местная жительница, стала второй по величине платой за автомобильный номер в истории аукциона. Ранее на мероприятии продали номер «W», также состоящий из одной буквы. Его выкупили за 26 млн гонконгских долларов ($3,3 млн США), пишет газета.

Перед аукционом участники рынка сообщили журналистам, что за номер с буквой R, как ожидается, заплатят не менее 10 млн гонконгских долларов. Они пояснили, что эта буква ассоциируется с гоночными машинами и счастливым числом в китайских гаданиях. В Китае счастливыми считаются цифры 8 и 9, отмечает газета.

Теги
Гонконг автомобильный номер Китай
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