Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 78,05 (-0,27) Инвестиции, 10 фев, 19:31 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 72,79 (-0,1) Инвестиции, 10 фев, 19:31
Украина пообещала «великие события» 24 февраля Политика, 21:31
Пожар площадью 300 кв. м в строящейся башне «Москва-Сити» потушили Общество, 21:22
Экс-глава МИД Кипра победил на президентских выборах Политика, 21:08
Япония создаст новую категорию спасающихся от военного конфликта беженцев Политика, 21:04
Восемь проверенных рецептов для ресторанного бизнеса РБК и Черкизово, 21:02
Австрию призвали не пускать российских депутатов на заседание ОБСЕ в Вене Политика, 20:51
Экс-советник главы Пентагона назвал два залога победы России в конфликте Политика, 20:41
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Махачев ответил Волкановски на слова об украденной победе Спорт, 20:40
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 20:19
Бронзовый призер Евро-2008 Юрий Жирков завершил карьеру Спорт, 20:14
В ВОЗ сообщили о 8,5 тыс. погибших при землетрясении в Сирии Общество, 19:53
Хоккеисты ЦСКА третий раз в сезоне победили «Динамо» в московском дерби Спорт, 19:40
От бухгалтерии до геоаналитики: как помочь своему бизнесу развиваться РБК и СберБизнес, 19:33
В Москве хоккеист-подросток ударил ножом одноклубника в раздевалке Спорт, 19:25
Общество ,  
0 

Пожар площадью 300 кв. м в строящейся башне «Москва-Сити» потушили

Пожар площадью 300 кв. м в строящейся башне «Москва-Сити» потушили
Фото: ГУ МЧС РФ по городу Москве
Фото: ГУ МЧС РФ по городу Москве

Возгорание в строящейся башне комплекса «Москва-Сити» ликвидировали, огонь успел распространиться на 300 кв. м, сообщает МЧС России.

В тушении пожара принимали участие 108 человек и 27 единиц техники.

На четвертом этаже в строящемся высотном здании, расположенном по адресу 1-й Красногвардейский проезд, 1, загорелись стройматериалы, изначально площадь пожара составляла 50 кв. м, однако она выросла вдвое.

Источник агентства «Москва» в экстренных службах уточнял, что загорелся утеплитель и стройматериалы в строящейся башне MoscowTower, пожару присвоен второй ранг сложности. По данным источника ТАСС в экстренных службах, на момент возгорания людей в здании не было.

Прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств произошедшего.

Теги
«Москва-Сити» Пожар МЧС
Материалы по теме
Двое заключенных погибли при пожаре в ростовской колонии
Общество
Московский архсовет одобрил постройку 400-метровой башни у Москва-Сити
Общество
В жилом комплексе рядом с «Москва-Сити» произошел пожар
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter