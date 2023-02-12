Пожар площадью 300 кв. м в строящейся башне «Москва-Сити» потушили

Пожар площадью 300 кв. м в строящейся башне «Москва-Сити» потушили

Фото: ГУ МЧС РФ по городу Москве

Возгорание в строящейся башне комплекса «Москва-Сити» ликвидировали, огонь успел распространиться на 300 кв. м, сообщает МЧС России.

В тушении пожара принимали участие 108 человек и 27 единиц техники.

На четвертом этаже в строящемся высотном здании, расположенном по адресу 1-й Красногвардейский проезд, 1, загорелись стройматериалы, изначально площадь пожара составляла 50 кв. м, однако она выросла вдвое.

Источник агентства «Москва» в экстренных службах уточнял, что загорелся утеплитель и стройматериалы в строящейся башне MoscowTower, пожару присвоен второй ранг сложности. По данным источника ТАСС в экстренных службах, на момент возгорания людей в здании не было.

Прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств произошедшего.