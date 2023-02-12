Общество ,
0
В «Москва-сити» загорелась строящаяся башня
В строящейся башне в «Москва-сити» возник пожар на площади 50 кв. м
В Москве на четвертом этаже строящегося здания, расположенного по адресу Пресненская набережная, дом 4, загорелись стройматериалы, информации о пострадавших нет, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС.
Это территория комплекса «Москва-Сити». На место выехали пожарные, они ликвидируют возгорание площадью около 50 кв. м, уточнили в МЧС.
По словам источника агентства «Москва» в экстренных службах, загорелся утеплитель и стройматериалы в строящейся башне MoscowTower, пожару присвоен второй ранг сложности.
Телеканал «Москва 24» опубликовал видео с места происшествия.
Материал дополняется.