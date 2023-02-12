Экс-глава МИД Кипра победил на президентских выборах

Никос Христодулидис (Фото: Katia Christodoulou / EPA / ТАСС)

На президентских выборах на Кипре, набрав 51,91% голосов после подсчета 100% бюллетеней, победил независимый кандидат Никос Христодулидис, который с марта 2018 года по январь 2022-го был министром иностранных дел республики.

Его оппонент Андреас Маврояннис, кандидат от оппозиционной Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ), набрал 48,09% голосов. Воздержались более четверти голосовавших (27,55%). Явка составила 72,45% избирателей.

Официально имя нового президента будет объявлено позднее. Главу республики выбирают на пятилетний срок.

Христодулидис был членом правоцентристской партии «Демократический сбор» (ДИСИ), однако баллотировался как независимый кандидат. Христодулидис решил участвовать в выборах вопреки намерению руководства ДИСИ и пока еще действующего президента Никоса Анастасиадиса поддержать лидера партии Аверофа Неофиту.

Никос Христодулидис родился 6 декабря 1973 года в Пафосе. Он имеет несколько ученых степеней в области политических наук. С 1999 по 2018 год был карьерным дипломатом. В течение этого времени среди прочего занимал должности генерального консула верховной комиссии Республики Кипр в Соединенном Королевстве, замглавы дипмиссии в Греции и пресс-секретаря кипрского председательства в Совете ЕС при постоянном представительстве Республики Кипр в Брюсселе.

Он также был директором дипломатического офиса президента Кипра (2013–2018) и пресс-секретарем правительства (2014–2018). Христодулидис был лектором по истории послевоенного мира на кафедре истории и археологии Университета Кипра с 2007 по 2010 год, а также выпустил несколько книг по этой тематике.

Он женат, имеет четырех дочерей.