В Швейцарии полиция разогнала демонстрантов после климатической акции
Несанкционированная климатическая демонстрация, в которой приняли участие 400 человек прошла 11 февраля в швейцарском городе Базель-Штадте, сообщили 12 февраля в полиции. Для сдерживания протестующих полиции пришлось применить резиновые пули, спецвещества и перцовые баллончики.
«В субботу около 400 человек собрались на несанкционированную демонстрацию у Елизаветинского монастыря», — говорится в сообщении. По данным полиции, после предупреждения от сотрудников в акции продолжили участвовать около 200 человек в масках, которые пытались вступить в стычки с полицейскими.
В правоохранительных органах добавили, что участники акции кидали в полицейских фейерверки, камни, бутылки и мешки с краской. «Две женщины-полицейских и один полицейский получили ранения от фейерверков», — добавили в полиции.