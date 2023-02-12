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Семь полицейских погибли в результате нападения террористов в Перу Политика, 11:09
Политика ,  
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Семь полицейских погибли в результате нападения террористов в Перу

Национальная полиция Перу: семь полицейских попали в засаду и погибли
Фото: PoliciaPeru / Twitter
Фото: PoliciaPeru / Twitter

Семь полицейских погибли, после того как попали в засаду в городе Нативидад, расположенном в провинции Ла-Конвенсьон, регион Куско (на юго-востоке Перу), сообщила национальная полиция в Twitter. Один из сотрудников правоохранительных органов выжил.

«Мы сожалеем о гибели наших братьев-полицейских, которые попали в засаду, когда ехали в полицейском автомобиле по центру города Нативидад», — говорится в сообщении.

По данным источников RPP, нападение произошло утром 11 февраля по местному времени в районе долины рек Апуримак, Эне и Мантаро. В нем подозревается контролирующая эти территории террористическая группировка «Сияющий путь», отмечает издание. Армия и полиция расследуют обстоятельства нападения.

«Сияющий путь» ведет партизанскую войну против властей страны с 1980 года. В Перу организацию считают террористической. Такой же статус ей присвоен в США, Канаде и ЕС.

Теги
полиция Перу «Сияющий путь»
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