Национальная полиция Перу: семь полицейских попали в засаду и погибли

Семь полицейских погибли в результате нападения террористов в Перу

Фото: PoliciaPeru / Twitter

Семь полицейских погибли, после того как попали в засаду в городе Нативидад, расположенном в провинции Ла-Конвенсьон, регион Куско (на юго-востоке Перу), сообщила национальная полиция в Twitter. Один из сотрудников правоохранительных органов выжил.

«Мы сожалеем о гибели наших братьев-полицейских, которые попали в засаду, когда ехали в полицейском автомобиле по центру города Нативидад», — говорится в сообщении.

По данным источников RPP, нападение произошло утром 11 февраля по местному времени в районе долины рек Апуримак, Эне и Мантаро. В нем подозревается контролирующая эти территории террористическая группировка «Сияющий путь», отмечает издание. Армия и полиция расследуют обстоятельства нападения.

«Сияющий путь» ведет партизанскую войну против властей страны с 1980 года. В Перу организацию считают террористической. Такой же статус ей присвоен в США, Канаде и ЕС.