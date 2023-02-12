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Полиция задержала 15 человек в Британии из-за протеста у отеля

В Британии задержали 15 человек из-за беспорядков у отеля для просителей убежища

Полиция Великобритании задержала 15 человек, в том числе 13-летнего ребенка, в результате беспорядков у отелей для просителей убежища, сообщает Reuters.

Протесты происходили в графстве Мерсисайд у отеля Suites, в котором размещены люди, подавшие на убежище в этой стране. Начальник полиции Серена Кеннеди сообщила, что несколько человек, появившихся у гостиницы, намеревались причинять людям насилие. Они запустили зажженные фейерверки в сторону полицейских, до этого акция проходила мирно. Один офицер получил легкие ранения. Кеннеди уточнила, что у демонстрантов также были молотки.

В общей сложности были арестованы 13 мужчин и две женщины. Кеннеди заявила, что протесты начались из-за слухов, распространившихся в социальных сетях, о мужчине, который заигрывал с девушкой-подростком.

«Они [протестующие] использовали это как предлог для совершения насилия и запугивания представителей общественности», — сказала начальник полиции, добавив, что расследование инцидента с подростком продолжается. Как уточняет Sky News, Кеннеди заявила, что 20-летний мужчина, которого подозревают в неподобающем поведении, сперва был задержан, но после отпущен по решению прокуратуры.

Очевидцы разгона протестующих заявили, что полиция действовала жестко и происходящее «было похоже на зону боевых действий». 

Как уточняет Reuters, правительство Великобритании использует отели по всей стране в качестве временного жилья для прибывающих в страну беженцев через Ла-Манш, пока власти обрабатывают их заявления. Премьер-министр Риши Сунак сделал борьбу с нелегальной миграцией одним из главных приоритетов своего правительства и намерен принять закон для решения этой проблемы.

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