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Вооруженного мужчину задержали в Бельгии перед конкурсом красоты

Финал конкурса красоты в Бельгии оказался под угрозой срыва из-за вооруженного мужчины

Вооруженного мужчину задержали в городе Де-Панн перед проведением финала конкурса красоты «Мисс Бельгия» возле места, где должно было проходить мероприятие. Об этом сообщает HLN.

Мужчину 1976-го года рождения с огнестрельным оружием задержали возле театра «Проксимус». В арендованной им машине нашли пять единиц лицензированного оружия. По данным агентства Belga, он приехал в город из Лимбурга.

Организатор конкурса Дарлин Девос сообщила HLN, что перед началом конкурса к ней подошел комиссар полиции. «Мы должны были выбраться как можно быстрее. Я вышла со всеми 32 девушками и нашей командой», — уточнила она. В итоге конкурс состоялся, но с задержкой на час, и начался в 23:30 мск.

Владелец парка развлечений «Плопсаланд», где должен был проходить финал конкурса, Стив Ван ден Керкхоф заявил, что подобного в парке еще не случалось. Он отметил, что безопасность превыше всего, а «мир полон дураков».

Конкурс красоты «Мисс Бельгия» проводится ежегодно. Цель мероприятия — избрать представительницу страны на конкурсы «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и «Мисс Интернешнл». Нынешняя носительница титула — модель Чайенн Ван Арле из Антверпена.

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