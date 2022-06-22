Бельгия передала родственникам зуб борца за независимость Конго

Власти Бельгии передали родственникам останки первого премьер-министра независимой Республики Конго Патриса Лумумбы. Об этом пишет The Guardian.

Во время церемонии глава федеральной прокуратуры королевства Фредерик Ван Леу вручил родственникам коробочку, в которой находился зуб политика.

Сын Роланд Лумумба отметил, что он и его родные впервые за столько лет почувствовали спокойствие. «После долгих лет мы наконец-то испытываем чувство удовлетворения. Не могу сказать, что я преисполнен счастья, но для нас это позитивный момент, его душа теперь может упокоиться с миром, и это очень важно», — сказал он.

30 июня 1960 года Лумумба выступил на церемонии провозглашения независимости Конго. Он осудил колониализм и назвал обретение республикой суверенитета итогом борьбы националистического движения, а не уступок Брюсселя. Тогда же он стал первым премьер-министром страны.

Однако правительство Лумумбы было свергнуто в сентябре того же года. Политика захватили и убили сторонники Мобуту Сесе Секо — будущего диктатора ДРК. Тело Лумумбы растворили в кислоте и единственное, что от него осталось — золотой зуб. Его забрал себе бельгийский полицейский. Останки власти Бельгии изъяли только в 2016 году.