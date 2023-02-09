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Зеленский рассказал об отслеживании разведкой немецких ракет

Президент Зеленский в разговоре с Шольцем говорил об отслеживании разведкой немецких ракет
Украинский президент сообщил, что у него были разведданные о том, какое оружие и сколько может предоставить Германия
Владимир Зеленский (справа) и Олаф Шольц
Владимир Зеленский (справа) и Олаф Шольц (Фото: Jesco Denzel / Bundesregierung / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому изданию Spiegel, что ему пришлось многое сделать, чтобы добиться поставок немецкого оружия для ВСУ, в том числе комплексов ПВО Iris.

«Когда я разговаривал с Олафом [Шольцем], то рассказывал, что нам не хватает ракет. Я сказал канцлеру: «Я знаю, что у Германии больше нет ракет, у нас тоже работает разведка. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть». И я не знаю, как у него это получилось, но Шольцу действительно удалось ускорить их производство», — отметил Зеленский.

Украинский президент сообщил, что переговоры о поставке танков также проходят непросто. «Приходится постоянно убеждать, что эта помощь нужна не нам, а самим европейцам… Как только русские доберутся до ваших границ, европейцам придется жертвовать жизнями своих людей», — добавил он.

Зеленский в последние дни находится в Европе. Он побывал в Лондоне, где выступил перед депутатами британского парламента, встретился с королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком. Также он съездил в Париж, где провел переговоры с Эмманюэлем Макроном, и в Брюссель, где проходил саммит глав ЕС.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Германия Олаф Шольц Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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