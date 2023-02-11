Спикер думы Екатеринбурга заявил о способности видеть ауру

Игорь Володин (Фото: ordzonikidze / VK)

Спикер Екатеринбургской городской думы Игорь Володин заявил, что может видеть ауру других людей и лечить их без лекарств. Соответствующее заявление политик сделал на фестивале высших смыслов «Пирамида света», передает It's My City.

Володин, как уточняет портал, выступал первым, посетить его лекцию могли все желающие. В ее рамках он рассказал, что решил «заниматься энергетикой, медитацией» после окончания службы в МВД. После этого политик прошел диагностику, в рамках которой специалисты выявили у него «немало заболеваний».

«И вот в моей жизни появился человек, который сказал, что мне надо заниматься энергетикой. Сначала я отнесся к этому довольно скептично, но тем не менее начал медитировать. Сначала у меня не получалось, но я продолжал, и через 30 дней в меня начала входить энергия. И вот благодаря ей я вылечил весь свой организм», — заявил парламентарий.

Володин отметил, что впоследствии осознал, что лечить нужно не только себя, но и своих близких. Тогда он решил изучать японскую нетрадиционную медицину рейки, техники которой якобы исцеляют за счет касания ладонями.

«Самый верный способ — это руки, то есть я пропускаю их энергию через себя, чищу их, и через час-полтора снимаются все проблемы. Температура исчезает, если ребенок отравился, то у него тоже все восстанавливается. Я не профессионал, я любитель, но тем не менее», — продолжил спикер гордумы.

Парламентарий заверил, что также может видеть ауру других людей и иногда использует эту способность в повседневной жизни.

«Например, если я разговариваю с другим человеком и вижу, что у него резко поменялся цвет ауры на темно-зеленый, то он врет. Тогда я сразу делаю выводы», — привел пример политик.

Володин родился в 1962 году в поселке Зеленый Бор города Верхняя Пышма Свердловской области. Служил в погранслужбе и уголовном розыске и в 2001 году вышел на пенсию в звании подполковника. Депутатом и спикером Екатеринбургской городской думы его избрали в 2018 году. Представляет партию «Единая Россия».