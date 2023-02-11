Власти ОАЭ разрешили удаленщикам оформлять визу через приложение
Федеральное управление по идентификации, гражданству, таможенной и портовой безопасности Объединенных Арабских Эмиратов (ICP) объявило, что подать заявку на получение визы для удаленной работы из страны можно из-за границы, передает Gulf Today.
Подать заявление можно через сайт и приложение ICP. С даты выдачи разрешения на въезд нужно прибыть в ОАЭ в течение 60 дней, иначе документ аннулируют. Полученная виза действует год и ее можно продлить. По этому же документу иностранец сможет взять с собой в ОАЭ членов своей семьи.
Заявитель должен иметь паспорт со сроком действия не менее шести месяцев и медицинскую страховку. Кроме того, придется предоставить подтверждающий занятость документ со сроком действия в год и зарплатой не менее $3,5 тыс. в месяц (или эквивалентом в другой валюте).
Если заявитель не выполнит требования, его попросят предоставить недостающую информацию в течение 30 дней. В случае отказа заявку аннулируют. После трех возвратов прошения получить визу не получится — последующие заявления начнут отклонять автоматически.
Отмечается, что кабинет министров ОАЭ разрешил оформлять визу удаленно, чтобы привлечь в страну больше специалистов. Теперь иностранцы смогут переехать в страну и продолжать работать на своих работодателей удаленно.