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Власти ОАЭ разрешили удаленщикам оформлять визу через приложение

В ОАЭ разрешили дистанционно оформлять визу для удаленной работы из страны
Фото: Francois Nel / Getty Images
Фото: Francois Nel / Getty Images

Федеральное управление по идентификации, гражданству, таможенной и портовой безопасности Объединенных Арабских Эмиратов (ICP) объявило, что подать заявку на получение визы для удаленной работы из страны можно из-за границы, передает Gulf Today.

Подать заявление можно через сайт и приложение ICP. С даты выдачи разрешения на въезд нужно прибыть в ОАЭ в течение 60 дней, иначе документ аннулируют. Полученная виза действует год и ее можно продлить. По этому же документу иностранец сможет взять с собой в ОАЭ членов своей семьи.

Заявитель должен иметь паспорт со сроком действия не менее шести месяцев и медицинскую страховку. Кроме того, придется предоставить подтверждающий занятость документ со сроком действия в год и зарплатой не менее $3,5 тыс. в месяц (или эквивалентом в другой валюте).

Если заявитель не выполнит требования, его попросят предоставить недостающую информацию в течение 30 дней. В случае отказа заявку аннулируют. После трех возвратов прошения получить визу не получится — последующие заявления начнут отклонять автоматически.

Отмечается, что кабинет министров ОАЭ разрешил оформлять визу удаленно, чтобы привлечь в страну больше специалистов. Теперь иностранцы смогут переехать в страну и продолжать работать на своих работодателей удаленно.

Теги
ОАЭ визы рабочие визы
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