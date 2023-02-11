Рогов сообщил о погибшем при обстреле Мелитополя

Владимир Рогов: при обстреле Мелитополя погиб один человек, еще один ранен

В результате обстрела Мелитополя вечером 10 февраля и падения осколков сбитой ракеты на жилые дома погиб один местный мирный житель, еще один получил ранения и госпитализирован, сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.

По его словам, повреждения получили несколько частных домов, а также два легковых автомобиля. на место обрушений прибыли сотрудники МЧС, добавил Рогов.

Ранее он сообщал, что большинство ракет были сбиты системами противовоздушной обороны за городской чертой, однако осколки одного из сбитых снарядов попали в два жилых дома неподалеку от железнодорожного вокзала. Это было уже второе сообщение Рогова о работе ПВО в Мелитополе за 10 февраля.