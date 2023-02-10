В Мелитополе вновь прозвучали взрывы

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

В Мелитополе во второй раз за вечер прозвучала серия взрывов, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

«По предварительной информации, работает ПВО», — уточнил Рогов. Ранее он уже сообщал о взрывах, уточнив, что это также результат работы российской ПВО.

После этого Рогов опубликовал видео, на котором видна работа системы противовоздушной обороны. На нем слышны взрывы.

В прошлый раз Рогов сообщал о двух громких взрывах 1 февраля, которые прогремели вечером.