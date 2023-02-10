Филиппенко назвал плановым уход из театра Моссовета

Александр Филиппенко (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Народный артист России Александр Филиппенко подтвердил агентству «Интерфакс», что покинул театр Моссовета, однако уточнил, что это решение было согласовано еще в прошлом году.

«У меня в прошлом году закончился контракт, и [о том, что контракт не будет продлен] давно было известно и оговорено с начальством. Они пошли навстречу и все подготовили. Сейчас такой вольный, сейчас все время в переговорах. <...> Никого не подвел, все было по плану», — сообщил артист.

По словам Филиппенко, он сейчас уехал к дочери.

Ранее его дочь Александра заявила, что театр Моссовета, где он служит, не возобновил с ним контракт и связала это с его позицией относительно военных действий на Украине. По ее словам, сейчас Филиппенко находится в Латвии.

В пресс-службе театра Моссовета, однако, сообщали РБК, что артист взял отпуск на лечение. Директор театра Алексей Черепнев в интервью программе ЧЭЗ на телеканале РБК подтвердил эту информацию: «Александр Георгиевич, по моим сведениям, уехал на лечение. И он приглашенный артист, поэтому это его выбор, где ему находиться». На вопрос, остаются ли двери театра открытыми для Филиппенко он сказал: «Мне кажется, что да. Это все-таки такой замечательный артист».

Актеру Александру Филиппенко 78 лет. Он народный артист России и лауреат Государственной премии. В 1964–1969 годах Филиппенко был актером и режиссером эстрадной студии МГУ, после чего в течение шести лет (1969–1975) служил в Те­ат­ре дра­мы и ко­медии на Та­ган­ке. В 1974 году он завершил обучение в театральном училище им. Б.В. Щукина, спустя год перешел в труппу Академичес­ко­го те­ат­ра им. Ев­ге­ния Вахтанго­ва, где про­рабо­тал почти 20 лет, до 1994 года. В 1996 году он возглавил театр «Мо­но-Ду­эт-Трио» при Мос­концер­те.



Среди наиболее известных киноролей Филиппенко — «Убить дракона» (1988), «Трудно быть богом» (1989), он также снимался в сериалах «Хождение по мукам» (1980), «Бедная Настя» (2003–2004), «Мастер и Маргарита» (2005).