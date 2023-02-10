Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 78,05 (-0,27) Инвестиции, 19:31 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 72,79 (-0,1) Инвестиции, 19:31
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 22:13
В Мелитополе вновь прозвучали взрывы Политика, 22:05
Число жертв землетрясения в Турции превысило 20 тыс. Общество, 21:57
Филиппенко назвал плановым уход из театра Моссовета Общество, 21:54
АвтоВАЗ перезапустил производство Lada Vesta Авто, 21:50
В Турции нашли дефекты в конструкциях разрушенных при землетрясении домов Общество, 21:49
Вторая ракетка России проиграла четвертой на турнире в Абу-Даби Спорт, 21:35
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Минздрав Сирии сообщил о 1300 жертвах землетрясения Общество, 21:32
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:29
США заявили о «крайней заинтересованности» в переговорах по ДСНВ Политика, 21:23
В Союзе журналистов сообщили о сепсисе у Николая Сванидзе Общество, 21:13
Пригожин оценил возможные сроки окончания спецоперации Политика, 21:10
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 21:09
«Локомотив» третий раз в сезоне обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ Спорт, 21:05
Общество ,  
0 

Филиппенко назвал плановым уход из театра Моссовета

Филиппенко подтвердил уход из театра Моссовета и назвал его плановым
Александр Филиппенко
Александр Филиппенко (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Народный артист России Александр Филиппенко подтвердил агентству «Интерфакс», что покинул театр Моссовета, однако уточнил, что это решение было согласовано еще в прошлом году.

«У меня в прошлом году закончился контракт, и [о том, что контракт не будет продлен] давно было известно и оговорено с начальством. Они пошли навстречу и все подготовили. Сейчас такой вольный, сейчас все время в переговорах. <...> Никого не подвел, все было по плану», — сообщил артист.

По словам Филиппенко, он сейчас уехал к дочери.

Ранее его дочь Александра заявила, что театр Моссовета, где он служит, не возобновил с ним контракт и связала это с его позицией относительно военных действий на Украине. По ее словам, сейчас Филиппенко находится в Латвии.

В пресс-службе театра Моссовета, однако, сообщали РБК, что артист взял отпуск на лечение. Директор театра Алексей Черепнев в интервью программе ЧЭЗ на телеканале РБК подтвердил эту информацию: «Александр Георгиевич, по моим сведениям, уехал на лечение. И он приглашенный артист, поэтому это его выбор, где ему находиться». На вопрос, остаются ли двери театра открытыми для Филиппенко он сказал: «Мне кажется, что да. Это все-таки такой замечательный артист».

Актеру Александру Филиппенко 78 лет. Он народный артист России и лауреат Государственной премии. В 1964–1969 годах Филиппенко был актером и режиссером эстрадной студии МГУ, после чего в течение шести лет (1969–1975) служил в Те­ат­ре дра­мы и ко­медии на Та­ган­ке. В 1974 году он завершил обучение в театральном училище им. Б.В. Щукина, спустя год перешел в труппу Академичес­ко­го те­ат­ра им. Ев­ге­ния Вахтанго­ва, где про­рабо­тал почти 20 лет, до 1994 года. В 1996 году он возглавил театр «Мо­но-Ду­эт-Трио» при Мос­концер­те.

Среди наиболее известных киноролей Филиппенко — «Убить дракона» (1988), «Трудно быть богом» (1989), он также снимался в сериалах «Хождение по мукам» (1980), «Бедная Настя» (2003–2004), «Мастер и Маргарита» (2005).

Читайте на РБК Pro
Бизнес часто игнорирует логистику, планируя развитие. Почему это ошибка
Как фирма с пятью сотрудниками лишила богатейшего человека Азии $40 млрд
Бюджеты тают, специалисты уезжают: 5 сценариев-2023 для ИТ-сферы России
Как за 90 минут раз и навсегда избавиться от бесполезных совещаний
Теги
Александр Филиппенко театр им.Моссовета
Материалы по теме
Народный артист Александр Филиппенко уехал из России
Общество
Крашенинников выступил против конфискации имущества уехавших россиян
Политика
Патриарх Кирилл предложил воздержаться от «общих суждений» об уехавших
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter