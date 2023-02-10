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В комитете по захоронениям оценили угрозу «русскому кладбищу» во Франции

Глава комитета по уходу за захоронениями оценил риски для «русского кладбища» во Франции
Фото: Юрий Сомов / РИА Новости
Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Угрозы сноса памятников и могил на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа с захоронениями россиян, нет. Об этом в интервью RTVI рассказал глава комитета по уходу за русскими православными захоронениями Николай Лопухин.

Сент-Женевьев-де Буа расположен в 30 км к югу от Парижа. Около 66% могил на местном кладбище — русские, уточнил Лопухин. Там похоронены многие известные российские деятели, в том числе писатель и нобелевский лауреат Иван Бунин, поэтесса Зинаида Гиппиус, режиссер Андрей Тарковский.

«Не имеют права, это все-таки коммунальное кладбище, они не могут. Люди заплатили — все. Они (власти. — РБК) ничего не могут трогать. Другая вещь, которую надо знать, что у этого кладбища протекция Министерства культуры. Исторический памятник еще сложнее трогать. Из-за этого нельзя его менять в целом. Но, между прочим, я боюсь, что когда-то нам [протекцию] снимут», — заявил Лопухин.

По его словам, на кладбище не происходило актов вандализма, потому что власти Франции следят за этим.

Лопухин рассказал о проекте Русского дома культуры и науки в Париже, направленном на ремонт могил. «И все это остановилось», — сказал глава комитета. По его словам, первая остановка произошла из-за пандемии коронавируса, а вторая — из-за военного конфликта на Украине. «Но мне кажется, что этот проект не имеет смысла, если мы сперва не начнем ухаживать за могилами, потому что могилы портятся, — добавил он. Недостаточный уход за могилами он назвал катастрофой. Это, в частности, происходит, когда у умерших не остается семей.

В середине января года Лопухин сообщил, что власти города Сент-Женевьев-де-Буа отказались брать деньги за аренду захоронений на кладбище города от российской стороны. Глава Россотрудничества Евгений Примаков после этого уточнил, что муниципалитет отказался принять не все средства, а только то, что Россия платила за могилы людей, у которых нет наследников, «200 из 5200 с лишним». Платеж от посольства России во Франции кладбище не стало принимать из-за санкций, пояснил Примаков: теперь деньги, которые раньше переводила дипмиссия, «будут собраны иным манером». Глава ведомства заверил, что «никто ничего сносить, ломать и передавать не собирается». Он назвал ситуацию «решаемой и локальной».

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Мэрия города Сент-Женевьев-де-Буа пообещала, что сохранит могилы русских эмигрантов, несмотря на отказ принять оплату за их обслуживание.

Теги
Франция кладбище захоронения
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